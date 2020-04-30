Арендаторы в Новосибирской области получат отсрочку по арендной плате

Предприниматели, арендующие имущество Новосибирской области, смогут получить отсрочку по выплате арендной платы. Соответствующее распоряжение правительства региона подписал губернатор Андрей Травников.

Официальное название документа – «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в режиме повышенной готовности на территории Новосибирской области». Он датирован 29 апреля.

Распоряжение поручает органам власти заключить с предпринимателями соглашения об отсрочке арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплате равными частями в 2021 году, «или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон». Причем, сделано это должно быть в течение трех дней с момента обращения представителя МСП.

Постановление о введении режима повышенной готовности правительство Новосибирской области издало 18 марта 2020 года. Вчера было объявлено о том, что из резервного фонда региона выделено 27,5 млн руб. Новосибирскому зоопарку. Кроме того, 10 млн руб. получит Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния».

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