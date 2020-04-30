В Новосибирске объединят общеобразовательную и музыкальную школы

До конца этого года в Новосибирске завершится строительство общеобразовательной школы №218 на ул. Тюленина. Она объединит собственно общеобразовательную и музыкальную школы.

«Жители микрорайона неоднократно обращались к нам с просьбой найти место для организации дополнительного образования детей. Так как строить отдельное здание в нынешней финансовой ситуации нереально, мы приняли решение разместить филиал музыкальной школы в новом общеобразовательном учреждении», - объяснил это решение мэр Анатолий Локоть.

Площадь здания составит 15,6 тыс. кв. м. Его строительство на ул. Тюленина, 27/1 началось в 2018 году. Стоимость проекта – 760 млн руб.

Здание будет состоять из трех блоков: в первом расположится начальная школа, во втором – средние и старшие классы, третий блок отдан под спортивные залы, столовую, мастерские, актовый зал, медицинские и административные кабинеты. Школа будет способна вместить 1,1 тыс. учеников.

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