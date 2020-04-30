30 апреля
Новосибирск
погода +12 °C
73.69
 
€ 80.05
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирске объединят общеобразовательную и музыкальную школы

Главная Общество
Новосибирск
11:23 30 Апреля 2020
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

До конца этого года в Новосибирске завершится строительство общеобразовательной школы №218 на ул. Тюленина. Она объединит собственно общеобразовательную и музыкальную школы.

«Жители микрорайона неоднократно обращались к нам с просьбой найти место для организации дополнительного образования детей. Так как строить отдельное здание в нынешней финансовой ситуации нереально, мы приняли решение разместить филиал музыкальной школы в новом общеобразовательном учреждении», - объяснил это решение мэр Анатолий Локоть.

Площадь здания составит 15,6 тыс. кв. м. Его строительство на ул. Тюленина, 27/1 началось в 2018 году. Стоимость проекта – 760 млн руб.

Здание будет состоять из трех блоков: в первом расположится начальная школа, во втором – средние и старшие классы, третий блок отдан под спортивные залы, столовую, мастерские, актовый зал, медицинские и административные кабинеты. Школа будет способна вместить 1,1 тыс. учеников.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Определен подрядчик благоустройства Затулинского парка в Новосибирске

Определен подрядчик благоустройства Затулинского парка в Новосибирске

29 Апреля 2020 г.
«Премиумстрой» приступит к работам в мае
Новости Новосибирска: Пекинская больница «Сяотаншань» больше не нужна

Пекинская больница «Сяотаншань» больше не нужна

29 Апреля 2020 г.
Госпиталь закрывается после выписки последнего пациента с COVID-19
Новости Новосибирска: Темп роста числа новосибирских больных с COVID-19 снизился

Темп роста числа новосибирских больных с COVID-19 снизился

29 Апреля 2020 г.
За сутки зарегистрировано 29 новых случаев
Новости Новосибирска: Реконструкцию первого участка ул. Кедровой в Новосибирске завершат в июне

Реконструкцию первого участка ул. Кедровой в Новосибирске завершат в июне

29 Апреля 2020 г.
Ранее планировалось, что работы будут идти до сентября
Новости Новосибирска: На Новосибирском водохранилище обнаружены следы старинного поселения

На Новосибирском водохранилище обнаружены следы старинного поселения

29 Апреля 2020 г.
Найдены предметы быта и надгробия
Новости Новосибирска: Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно; 6-8 мая объявлены нерабочими днями

Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно; 6-8 мая объявлены нерабочими днями

28 Апреля 2020 г.
Президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками - 6-8 мая - нерабочими.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке привели к критической ситуации

Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке привели к критической ситуации

28 Апреля 2020 г.
Глава МЧС предложил ужесточить наказание за нарушение требований пожарной безопасности
Новости Новосибирска: Визитная карточка китайского Уханя вновь доступна для туристов

Визитная карточка китайского Уханя вновь доступна для туристов

28 Апреля 2020 г.
С 29 апреля откроется Башня Хуанхэлоу
Новости Новосибирска: По Новосибирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 305

По Новосибирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 305

26 Апреля 2020 г.
За сутки 58 заболевших
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19