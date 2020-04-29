Определен подрядчик благоустройства Затулинского парка в Новосибирске

В мае в Новосибирске начнется благоустройство Затулинского дисперсного парка. Работы выполнит ООО «Премиумстрой».

Затулинский парк состоит из нескольких частей. Они располагаются на бульваре Петухова, ул. Зорге и Громова. Кроме того, парк включает сквер «Союз кировчан» и затулинский городок аттракционов.

«В рамках благоустройства заменят покрытие пешеходных дорожек, обустроят детскую и спортивную площадку, установят сцену, скамейки, урны и арт-объекты, сделают велодорожку и электроосвещение, озеленят территорию, добавив новые растения», - рассказали о предстоящих работах в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Сметная стоимость проекта составляет 279 млн руб. Объем финансирования на 2020 год – 180,3 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, голосование по выбору объектов для благоустройства в Новосибирске прошло весной 2018 года. Проект Заельцовского дисперсного парка занял тогда второе место, уступив только обновлению Монумента Славы.

Фото: портал «Зеленый Новосибирск»