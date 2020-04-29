Пекинская больница «Сяотаншань» больше не нужна

Сегодня закроется пекинская больница «Сяотаншань», выполнившая свою миссию по приему и лечению заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Последний излечившийся от этого заболевания пациент покинул больницу во вторник, сообщает «Синьхуа».

Госпиталь «Сяотаншань» в свое время внес большой вклад в лечение пациентов с SARS, после чего был закрыт. На фоне быстрого распространения COVID-19 эта больница была переоборудована и введена в эксплуатацию 16 марта для выявления и лечения пациентов, прибывших из-за границы, с легкой и средней формой течения заболевания, а также для приема лиц с подозрением на заражение и тех, кто нуждается в тестировании на заболевание.

SARS, или серьезный острый респираторный синдром, свирепствовал в Китае в 2003 году. В целях эффективного противодействия этой эпидемии в северном пригороде Пекина всего за неделю возвели больницу «Сяотаншань».

Фото: сайт «Синьхуа Новости»