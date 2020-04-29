29 апреля
Новосибирск
погода +24 °C
74.57
 
€ 80.77
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Пекинская больница «Сяотаншань» больше не нужна

Главная Общество
Новосибирск
14:45 29 Апреля 2020
общество, больница
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня закроется пекинская больница «Сяотаншань», выполнившая свою миссию по приему и лечению заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Последний излечившийся от этого заболевания пациент покинул больницу во вторник, сообщает «Синьхуа».

Госпиталь «Сяотаншань» в свое время внес большой вклад в лечение пациентов с SARS, после чего был закрыт. На фоне быстрого распространения COVID-19 эта больница была переоборудована и введена в эксплуатацию 16 марта для выявления и лечения пациентов, прибывших из-за границы, с легкой и средней формой течения заболевания, а также для приема лиц с подозрением на заражение и тех, кто нуждается в тестировании на заболевание.

SARS, или серьезный острый респираторный синдром, свирепствовал в Китае в 2003 году. В целях эффективного противодействия этой эпидемии в северном пригороде Пекина всего за неделю возвели больницу «Сяотаншань».

Фото: сайт «Синьхуа Новости»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Темп роста числа новосибирских больных с COVID-19 снизился

Темп роста числа новосибирских больных с COVID-19 снизился

29 Апреля 2020 г.
За сутки зарегистрировано 29 новых случаев
Новости Новосибирска: Реконструкцию первого участка ул. Кедровой в Новосибирске завершат в июне

Реконструкцию первого участка ул. Кедровой в Новосибирске завершат в июне

29 Апреля 2020 г.
Ранее планировалось, что работы будут идти до сентября
Новости Новосибирска: На Новосибирском водохранилище обнаружены следы старинного поселения

На Новосибирском водохранилище обнаружены следы старинного поселения

29 Апреля 2020 г.
Найдены предметы быта и надгробия
Новости Новосибирска: Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно; 6-8 мая объявлены нерабочими днями

Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно; 6-8 мая объявлены нерабочими днями

28 Апреля 2020 г.
Президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками - 6-8 мая - нерабочими.
Новости Новосибирска: В тувинском селе сняли карантин после выздоровления пациентов

В тувинском селе сняли карантин после выздоровления пациентов

28 Апреля 2020 г.
В тувинском селе Ырбан снят карантин.
Новости Новосибирска: Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке привели к критической ситуации

Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке привели к критической ситуации

28 Апреля 2020 г.
Глава МЧС предложил ужесточить наказание за нарушение требований пожарной безопасности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Число заболевших коронавирусом новосибирцев превысило 400

Число заболевших коронавирусом новосибирцев превысило 400

28 Апреля 2020 г.
За сутки добавилось 60 новых случаев
Новости Новосибирска: Началось строительство Центрального моста в Новосибирске

Началось строительство Центрального моста в Новосибирске

24 Апреля 2020 г.
В этом году на проект будут израсходовано 5,2 млрд рублей
Новости Новосибирска: Новосибирская область оказалась первой в СФО по размеру депозита на душу населения

Новосибирская область оказалась первой в СФО по размеру депозита на душу населения

27 Апреля 2020 г.
Но он значительно меньше среднего показателя по стране
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19