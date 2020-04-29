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Темп роста числа новосибирских больных с COVID-19 снизился

Главная Общество
Новосибирск
14:16 29 Апреля 2020
общество, новосибирск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения COVID-19. Это значительно меньше, чем за несколько предыдущих дней.

В результате общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе достигло 436. По данным областного оперативного штаба, 63 пациента было выписано после выздоровления, четыре человека скончалось. Ранее по итогам первого этапа тестирования коронавирус был выявлен у 52 медицинских работников.

Вчера на совещании, которое провел президент РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала отношение к самоизоляции в Новосибирске.

«Такая же (как в Северной Осетии – Алании – Sibnovosti.ru) ситуация в Новосибирской области. Бурное празднование с нарушением всех требований неделю назад привело к тому, что сегодня темп прироста вырос вдвое и в два раза по сравнению со общероссийским, составляет 17%», - сказала она.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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