Темп роста числа новосибирских больных с COVID-19 снизился

В Новосибирской области за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения COVID-19. Это значительно меньше, чем за несколько предыдущих дней.

В результате общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе достигло 436. По данным областного оперативного штаба, 63 пациента было выписано после выздоровления, четыре человека скончалось. Ранее по итогам первого этапа тестирования коронавирус был выявлен у 52 медицинских работников.

Вчера на совещании, которое провел президент РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала отношение к самоизоляции в Новосибирске.

«Такая же (как в Северной Осетии – Алании – Sibnovosti.ru) ситуация в Новосибирской области. Бурное празднование с нарушением всех требований неделю назад привело к тому, что сегодня темп прироста вырос вдвое и в два раза по сравнению со общероссийским, составляет 17%», - сказала она.

Фото: сайт правительства Новосибирской области