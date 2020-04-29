Реконструкцию первого участка ул. Кедровой в Новосибирске завершат в июне

Сквозное движение на участке ул. Кедровой в Новосибирске будет открыто уже в июне этого года. Ранее предполагалось, что это произойдет в сентябре.

Речь идет об участке протяженностью 0,7 км от ул. Охотской до ул. Краузе, который станет четырехполосным. Это первый этап реконструкции ул. Кедровой в северной части Новосибирска. Работы с 2019 года ведет ООО «СоюзДорСтрой».

«В 2020 году на 83,05 млн рублей построят водопропускную трубу и локальные очистные сооружения, обустроят дорожное полотно, островки безопасности, установят опоры освещения, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку», - уточнили в пресс-центре новосибирской мэрии.

В мае этого года муниципальные власти планируют провести аукцион на определение подрядчика для второго этапа реконструкции ул. Кедровой. Это участок в 1,9 км от

Мочищенского шоссе до ул. Охотской. Работы на нем начнутся в 2021 году.

По словам главы города Анатолия Локтя, ул. Кедровая – один из трех объектов, которые реконструируются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В их числе также участок ул. Большой и 2-й Станционной, а также Гусинобродское шоссе.

Фото: электронный справочник 2ГИС