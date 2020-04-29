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На Новосибирском водохранилище обнаружены следы старинного поселения

Главная Общество
Новосибирск
09:15 29 Апреля 2020
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирском водохранилище резко снизился уровень воды. Благодаря этому местные жители нашли руины поселения, которое располагалось рядом со Старым Бердском. Прогуливаясь по берегу, горожане обнаружили надгробия, одно из которых принадлежит человеку по фамилии Ларионов, жившему с 1861 по 1905. Сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев сообщил, что это могила статского советника Николая Михайловича Ларионова.

Также на берегу найдены предметы быта – чайник, гребень, глиняная посуда. Свои находки новосибирцы намерены передать в музей.

Ученые отмечают, что Обское море мелеет с каждым годом. В 2008 году таким же образом были обнаружены останки купца Владимира Горохова.

«Обское море «отходит» каждый год. Чего здесь только не находят: домашнюю утварь, утюги, печные заслонки, кости. Кто-то вытащил из-под груды кирпичей даже разбитую берданку. Уцелевшие артефакты Старого Бердска обретают вторую жизнь. В этом году вода тоже отошла далеко. Думаю, что Бердский краеведческий музей обязательно должен посмотреть находки этого сезона», - отметил Голодяев.

Фото: vk.com/act54

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