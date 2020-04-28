Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно; 6-8 мая объявлены нерабочими днями

Режим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении, которое он сделал сегодня на совещании с главами регионов и кабинетом министров по ситуации с коронавирусом.

Глава государства заявил, что дни между майскими праздниками - 6-8 мая - будут нерабочими с сохранением заработной платы.

Путин отметил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден, и ситуация остается сложной.

Президент РФ поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима самоограничений по коронавирусу с 12 мая 2020 года.

Полностью ознакомиться с текстом обращения президента РФ можно на сайте Кремля.

Согласно последним данным, всего в России зарегистрировано 93558 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах страны.

Выздоровели - 8456, скончались - 867 человек.