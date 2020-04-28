В тувинском селе сняли карантин после выздоровления пациентов

В тувинском селе Ырбан снят карантин. Этот населенный пункт был первым в республике, где в начале апреля зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Карантин был снят после того, как в селе выздоровело шесть местных жителей. Об этом рассказала членам совета верховного хурала Тувы его вице-спикер Ирина Бадыргы. Но осложнилась ситуация в другом населенном пункте.

«… В сумоне Межегей изолированы два работника ФАПа, поэтому село осталось без медпункта. Администрация населенного пункта решает данный вопрос», - рассказали в пресс-службе верховного хурала.

О введении карантина на территории всего Тоджинского района Sibnovosti.ru писали 9 апреля.

По данным официального портала Республики Тува, к утру сегодняшнего дня в регионе был зарегистрирован 31 случай заболевания COVID-19. Выздоровело восемь человек.

Фото: официальный портал Республики Тува