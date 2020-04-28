Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке привели к критической ситуации

В Сибири и на Дальнем Востоке сложилась критическая ситуация с лесными пожарами. Такую оценку положению дел дал глава МЧС Евгений Зиничев.

Министр выступил на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин. Он особо выделил ситуацию в Забайкальском крае, где пройденная огнем площадь уже втрое превысила показатель прошло года, и в Красноярском крае (в 10 раз). По данным Евгения Зиничева, всего с начала года в РФ произошло 3,5 тыс. природных пожаров. 86% пройденных огнем площадей приходятся на Дальневосточный федеральный округ, 12,5% - на Сибирский.

«В целом предлагается рассмотреть вопрос о повышении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее значительное распространение огня, материальный ущерб и тем более гибель людей, а также о привлечении к этой работе и МВД, и Росгвардии», - сказал министр.

Забайкальский губернатор Александр Осипов попросил у главы государства предоставить краю техническую и финансовую помощь для обеспечения пожарной безопасности. По его словам, региону необходима еще 441 единица лесопожарной техники и субсидия из федерального бюджета для увеличения зарплат сотрудникам, задействованным на тушении пожаров.

Фото: сайт президента РФ