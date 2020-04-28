В Новосибирске за лето предстоит отремонтировать 266 дворов

В Новосибирске начался ремонт дворов. Завершить его предполагается до сентября.

Всего будет отремонтировано 266 дворов. 220 из них, по данным пресс-центра мэрии, – по муниципальной программе, еще 46 – по федеральной. Здесь будут обустроены въезды, парковочные карманы, тротуары, заасфальтированы проезды.

«Работы начались на 33 объектах, на пяти уже завершены. На 96 площадках идет подготовка. Скоро закончатся конкурсные процедуры и по остальным объектам», – рассказал мэр Анатолий Локоть.

Из муниципального и областного бюджета на эти цели выделено в общей сложности 210 млн руб. Часть объектов ремонтируется за счет федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В этом случае предполагается комплексное благоустройство с оборудованием детских и спортивных площадок, установкой освещения и т. д.