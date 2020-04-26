По Новосибирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 305

В Новосибирской области за сутки диагностировано 58 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии у 305 человек тесты оказались положительными, из них 13 детей. 39 человек выздоровели, 4 скончались.

Суточная динамика по области выше, чем в других регионах Сибири - в Красноярском крае 41 случай, в Хакасии - 25, в Омской области - 4, в Иркусткой области - 8, на Алтае - 8, на Кузбассе - 4. Всего в России зарегистрировано 80 949 случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны.

Отметим, что режим самоизоляции в регионах Сибири продлится до 30 апреля.

Фото: Минздрав