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По Новосибирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 305

Главная Общество
Новосибирск
16:35 26 Апреля 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области за сутки диагностировано 58 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии у 305 человек тесты оказались положительными, из них 13 детей. 39 человек выздоровели, 4 скончались. 

Суточная динамика по области выше, чем в других регионах Сибири - в Красноярском крае 41 случай, в Хакасии - 25, в Омской области - 4, в Иркусткой области - 8, на Алтае - 8, на Кузбассе - 4. Всего в России зарегистрировано 80 949 случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны.

Отметим, что режим самоизоляции в регионах Сибири продлится до 30 апреля. 

Фото: Минздрав

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