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Вывозной рейс из Пхукета в Новосибирск отложен

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Новосибирск
11:45 26 Апреля 2020
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Вывозной рейс из Таиланда в Новосибирск не полетит 26 апреля из-за низкой заполняемости. Полет с острова Пхукет отложен на неопределенный срок. Об этом журналистам сообщили на канале Минкомсвязи РФ. 

О новой дате вывозного рейса россиянам обещают сообщить позже. Сейчас возвращения домой ожидают более 50 тысяч сограждан. 

Напомним, два дня назад самолет доставил новосибирцев и красноярцев домой из Бангкока. На борту было 174 пассажира: 144 взрослых, 30 детей. 67 человек – жители Красноярского края. Они прилетели в свой регион после пересадки в Новосибирске. 

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