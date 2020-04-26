Вывозной рейс из Пхукета в Новосибирск отложен

Вывозной рейс из Таиланда в Новосибирск не полетит 26 апреля из-за низкой заполняемости. Полет с острова Пхукет отложен на неопределенный срок. Об этом журналистам сообщили на канале Минкомсвязи РФ.

О новой дате вывозного рейса россиянам обещают сообщить позже. Сейчас возвращения домой ожидают более 50 тысяч сограждан.

Напомним, два дня назад самолет доставил новосибирцев и красноярцев домой из Бангкока. На борту было 174 пассажира: 144 взрослых, 30 детей. 67 человек – жители Красноярского края. Они прилетели в свой регион после пересадки в Новосибирске.