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Число зараженных COVID-19 в Новосибирской области превысило 200

Главная Общество
Новосибирск
11:59 24 Апреля 2020
штаб, вирус, пациент
Автор: Sibnovosti.ru
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За последние сутки число случаев заражения в Новосибирской области выросло сразу на 41. Их общее количество достигло 209.

«За пределы региона, в Москву, выезжал только один. 15 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. 25 человек – круг контактов с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден», - рассказали о новых случаях в областном оперативном штабе.

В штабе также отметили, что число выздоровевших после лечения пациентов достигло 24. Четверо больных скончалось. Всего в регионе проведено 19,4 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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