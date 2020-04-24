Число зараженных COVID-19 в Новосибирской области превысило 200

За последние сутки число случаев заражения в Новосибирской области выросло сразу на 41. Их общее количество достигло 209.

«За пределы региона, в Москву, выезжал только один. 15 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. 25 человек – круг контактов с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден», - рассказали о новых случаях в областном оперативном штабе.

В штабе также отметили, что число выздоровевших после лечения пациентов достигло 24. Четверо больных скончалось. Всего в регионе проведено 19,4 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Фото: сайт правительства Новосибирской области