В Новосибирске отметят День Победы телемарафоном и пением с балконов

Власти Новосибирска определились с форматом празднования Дня Победы в условиях самоизоляции. Единственным публичным мероприятием решили оставить всероссийскую акцию «Сад памяти», участники которой высадят около 140 кустов сирени.

Все остальные события праздника перевели в телевизионный формат и онлайн. Главным из них будет телемарафон «Во имя всех грядущих поколений». Он пройдет с 8:00 до 22:00 на интернет-ресурсах и городских телеканалах.

«Начнется телемарафон … показом сюжетов, посвященных нашему земляку, трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину. В 10 часов, как и положено, предусмотрен военный парад. В это время на экранах будут транслироваться парады Победы прошлых лет, архивные записи первого парада. Об истории парада в Москве и Новосибирске расскажут ведущие телемарафона, а также гости студии прямого эфира», – рассказал мэр Анатолий Локоть.

Он также пригласил новосибирцев в 21:50 совместно исполнить с балконов своих квартир песню «День Победы».