Апрельское потепление завершило отопительный сезон в Новосибирске

В Новосибирске сегодня завершился отопительный сезон. Постановление об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как пояснил пресс-центр мэрии, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха превышает плюс 8 градусов на протяжении пяти дней. С 18 по 22 апреля она держалась в интервале от 8,7 до 14,2 градуса.

«… Окончание отопительного сезона пока не подразумевает начала летней ремонтной кампании. В ближайшие три недели СГК не будет отключать большую часть оборудования сетей и теплоисточников для проведения плановых ремонтов и гидравлических испытаний», - прокомментировал ситуацию директор Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» Андрей Колмаков.

По данным пресс-службы филиала, это позволит оперативно развернуть отопление в случае похолодания. Из-за теплой погоды отопительный сезон 2019/2020 оказался короче предыдущего примерно на три недели.

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