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Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области достигло 168

Главная Общество
Новосибирск
11:35 23 Апреля 2020
вирус, штаб, больница
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области еще 17 случаев заражения COVID-19. Новые статистические данные привели в региональном оперативном штабе.

«Из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. У остальных в эпиданамнезе контакты с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден лабораторно», - отметили в штабе.  

В результате количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения достигло 168. 23 человека выздоровело, четверо скончалось.

В штабе также сообщили о том, что в детскую больницу №3 госпитализировано 49 детей с подозрением на коронавирус.

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