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Сибиряки добрались на родину из Киргизии

Главная Общество
Новосибирск
09:29 23 Апреля 2020
рейсы, аэропорт, киргизия
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиакомпания S7 Airlines доставила сибиряков из столицы Киргизии Бишкека на родину. Самолет Boeing-737 прибыл в новосибирский аэропорт Толмачёво в ночь на 23 апреля.

В самолете находилось 89 пассажиров. По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», этим рейсом воспользовались жители Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областей, а также Республики Алтай.

Ранее этим бортом вылетели в Бишкек более 170 граждан Киргизии. С середины марта они не могли попасть на родину из-за прекращения авиасообщения.

По данным Росавиации, сегодня S7 Airlines доставит россиян из Бангкока в Новосибирск и Красноярск. На 24 апреля запланированы рейсы «Уральских авиалиний» из Гоа в Новосибирск и S7 Airlines также в Новосибирск с таиландского острова Пхукет.

Фото: сайт международного аэропорта Новосибирск им. Покрышкина (Толмачёво)

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