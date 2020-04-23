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В Новосибирской области могут появиться электронные пропуска

Главная Общество
Новосибирск
09:11 23 Апреля 2020
губернатор, вирус, пропуск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Новосибирской области для борьбы с распространением коронавирусной инфекции могут быть введены электронные пропуска. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Мы, в том числе, прорабатываем вопрос внедрения электронных пропусков. В этой ситуации бездумно копировать опыт Москвы и внедрять жесткий пропускной режим, наверное, было бы неправильно. Но мы к этому готовимся, в том числе готовим юридическую и технологическую базу по внедрению электронных пропусков. В первую очередь, мы планируем использовать их для контроля перемещения автомобилей», - сказал глава региона в эфире ГТРК «Новосибирск».

По его мнению, введение системы пропусков позволило бы ограничить перемещения внутри Новосибирска, где сконцентрировано большее число зараженных COVID-19.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в свою очередь, сообщило о том, что получило заявки от 21 региона на внедрение такой системы. Как писали Sibnovosti.ru, в Красноярске электронные пропуска ввели с 21 апреля.

 

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