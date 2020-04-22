Новосибирские парки и скверы закрывают от посетителей

В Новосибирске власти решили закрыть для посещения ряд популярных места отдыха горожан. Эта мера борьбы с распространением коронавируса принята спустя примерно три недели после того, как областные власти объявили о введении режима самоизоляции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы рассматриваем все парки, ограничение уже действует в Нарымском сквере и на Михайловской набережной», - процитировало информагентство «Интерфакс-Сибирь» вице-мэра Анну Терешкову.

У входов в парки появляются объявления, напоминающие об административной ответственности за нарушения режима самоизоляции, также планируется натянуть оградительные ленты. Ограничения устанавливаются до 30 апреля включительно – в этот день истекает срок действия режима самоизоляции, который был введен в области в самом конце марта.

Между тем, в результате ряда послаблений число тех в Новосибирской области, кто имеет право работать при таком режиме, распространяется на 770 тыс. человек. Всего в регионе проживает 2,8 млн человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в Барнауле парки и скверы были закрыты для посетителей уже с начала апреля.