Выросло число заражений COVID-19 в Новосибирской области и Алтайском крае

За последние сутки в Новосибирской области выявлено 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В числе новых пациентов 15 взрослых и ребенок, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным областного оперативного штаба, семь заболевших никуда не выезжали и не входят в круг контактов ранее выявленных пациентов. Еще семь контактировали с уже зараженными COVID-19. Кроме того, двое больных прибыли из Москвы. Один из них - иногородний транзитный водитель.

В результате количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 достигло 151. 21 пациент уже выздоровел, четверо скончалось.

Немногим меньше заболевших в Алтайском крае – 136. Здесь, по данным официального сайта региона, за минувшие сутки выявили девять новых случаев. В том числе, впервые в Троицком и Целинном районах.

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