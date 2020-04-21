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Власти Республики Алтай изолировали Турочакский район

Главная Общество
Новосибирск
15:49 21 Апреля 2020
режим, район, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Особый режим изоляции введен в Турочакском районе Республики Алтай. О нем объявил глава региона Олег Хорохордин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«С 21 апреля и на период действия режима повышенной готовности запрещен въезд и выезд в район, кроме жителей, имеющих регистрацию на его территории. Допускается следование транзитом через Турочакский район без остановки и стоянки», - говорится в сообщении на официальном сайте региона.

Для выполнения этого решения республиканских властей МВД региона разместит патрульные посты на границах Республики Алтай в Турочакском районе с Кемеровской областью и Алтайским краем.

По данным региональных властей, ранее в Турочакском районе были выявлены два случая коронавирусной инфекции у томских строителей, уже покинувших регион. В администрации района уточнили, что вахтовики строили частный объект на берегу Телецкого озера в устье реки Ыдып.

Турочакский район расположен на северо-востоке Республики Алтай. Здесь на площади более 11 тыс. кв. км проживает 12,6 тыс. человек.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее аналогичные меры власти Республики Тува предприняли в отношении Тоджинского района.

Фото: сайт администрации Турочакского района

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