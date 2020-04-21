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В Новосибирской области число скончавшихся пациентов с COVID-19 выросло до четырех

Главная Общество
Новосибирск
09:02 21 Апреля 2020
вирус, штаб, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Число скончавшихся больных с COVID-19 в Новосибирской области превысило этот показатель в других сибирских регионах. Ко вчерашнему вечеру оно достигло четырех, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Четвертым погибшим пациентом оказался 38-летний мужчина. По данным областного оперативного штаба, пневмония у него развилась на фоне серьезных патологий. В числе заболеваний, сахарный диабет и сердечно-сосудистая недостаточность. 

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирской области в целом зарегистрировано 132 случая заражения коронавирусной инфекцией. 16 пациентов выписали после лечения. Под медицинским наблюдением остаются примерно 2 тыс. человек.

В Иркутской области к настоящему времени скончалось три пациента с COVID-19.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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