Из Вьетнама в Новосибирск доставили 149 россиян

Спецрейс авиакомпании «S7» доставил сегодня из вьетнамской Камрани в Новосибирск 149 россиян, сообщает РИА Новости.

В Россию были доставлены жители Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края.

С 27 марта РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксированы 4268 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Всего число зараженных по стране достигло 47121 человека.

Число жертв COVID-19 в стране достигло 405 человек.