Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня, сообщил глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом РФ Владимиром Путины.

По словам врача, весь комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксированы 4268 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Всего число зараженных по стране достигло 47121 человека.

Число жертв COVID-19 в стране достигло 405 человек.