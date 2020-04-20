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Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня

Главная Общество
Новосибирск
21:16 20 Апреля 2020
россия, вирус, вакцинация
Автор: Sibnovosti.ru
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Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня, сообщил глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом РФ Владимиром Путины.

По словам врача, весь комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксированы 4268 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Всего число зараженных по стране достигло 47121 человека.

Число жертв COVID-19 в стране достигло 405 человек.

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