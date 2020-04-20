Математики вычислили пик эпидемии в Новосибирске

Число инфицированных COVID-19 с симптомами болезни в Новосибирске достигнет в пике эпидемии 2,5-3 тыс. человек. К такому выводу пришли специалисты местного Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ИВМиМГ разработали математическую модель заболеваемости в Новосибирске и в Москве. Она была представлена на семинаре «Актуальные проблемы прикладной математики».

Как рассказала информагентству «Интерфакс-Сибирь» научный сотрудник института Ольга Криворотько, в Новосибирске пик заболеваемости при текущих карантинных мерах придется на начало июня. В Москве, где число симптомных инфицированных достигнет 90 тыс., - на середину мая.

В разработанной математической модели учитываются транспортные потоки между 951 городом России, а также ограничительные меры, принятые в разных регионах страны.

Как писали Sibnovosti.ru, к утру сегодняшнего дня в Новосибирской области было выявлено 132 случая заражения. Три пациента скончалось.

Фото: pixabay.com