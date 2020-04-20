20 апреля
Новосибирск
погода +20 °C
74.67
 
€ 81.1
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Математики вычислили пик эпидемии в Новосибирске

Главная Общество
Новосибирск
18:21 20 Апреля 2020
вирус, математика, пик
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число инфицированных COVID-19 с симптомами болезни в Новосибирске достигнет в пике эпидемии 2,5-3 тыс. человек. К такому выводу пришли специалисты местного Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ИВМиМГ разработали математическую модель заболеваемости в Новосибирске и в Москве. Она была представлена на семинаре «Актуальные проблемы прикладной математики».

Как рассказала информагентству «Интерфакс-Сибирь» научный сотрудник института Ольга Криворотько, в Новосибирске пик заболеваемости при текущих карантинных мерах придется на начало июня. В Москве, где число симптомных инфицированных достигнет 90 тыс., - на середину мая.

В разработанной математической модели  учитываются транспортные потоки между 951 городом России, а также ограничительные меры, принятые в разных регионах страны.

Как писали Sibnovosti.ru, к утру сегодняшнего дня в Новосибирской области было выявлено 132 случая заражения. Три пациента скончалось.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирцы обсудят проект благоустройства участка в начале ул. Тюленина

Новосибирцы обсудят проект благоустройства участка в начале ул. Тюленина

20 Апреля 2020 г.
Сейчас здесь находится пустырь
Новости Новосибирска: Перенесли начало пожароопасного периода на севере Новосибирской области

Перенесли начало пожароопасного периода на севере Новосибирской области

20 Апреля 2020 г.
Он стартует в двух районах 20 апреля
Новости Новосибирска: Новосибирские власти решили выяснить причину роста числа детей в детсадах

Новосибирские власти решили выяснить причину роста числа детей в детсадах

20 Апреля 2020 г.
Будут искать предприятия, нарушающие режим самолизоляции
Новости Новосибирска: На карте заражения COVID-19 в Новосибирской области два новых района

На карте заражения COVID-19 в Новосибирской области два новых района

20 Апреля 2020 г.
За сутки выявлено 24 случая заболевания
Новости Новосибирска: В России за сутки выявлено более 6 тыс случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено более 6 тыс случаев заражения коронавирусом

19 Апреля 2020 г.
Всего число зараженных по стране достигло 42853 человек.
Новости Новосибирска: В Новосибирской области за сутки выявлено 10 случаев заражения COVID-19

В Новосибирской области за сутки выявлено 10 случаев заражения COVID-19

18 Апреля 2020 г.
Среди инфицированных один ребенок
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В строительство Восточного обхода Новосибирска вложат за год 600 млн рублей

В строительство Восточного обхода Новосибирска вложат за год 600 млн рублей

15 Апреля 2020 г.
Первый этап объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году
Новости Новосибирска: Снежная зима погубила 7,5 тыс. косуль в Новосибирской области

Снежная зима погубила 7,5 тыс. косуль в Новосибирской области

16 Апреля 2020 г.
Из-за высоты снежного покрова животные не смогли добыть корм
Новости Новосибирска: В Республике Алтай появится агропромышленный парк

В Республике Алтай появится агропромышленный парк

15 Апреля 2020 г.
В 2020 году планируется открыть производства напитков, меда, кедрового ореха
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19