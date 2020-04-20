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Новосибирцы обсудят проект благоустройства участка в начале ул. Тюленина

Главная Общество
Новосибирск
17:25 20 Апреля 2020
благоустройство, улица, обсуждение
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирцы могут принять участие в  обсуждении концепции благоустройства общественной территории в Калининском районе. Она расположена в начале ул. Тюленина, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проект благоустройства выложен на сайте «Зеленый Новосибирск». Площадь территории составляет немногим менее 0,5 га. Она находится между проезжей частью ул. Тюленина и жилым домом на ул. Тюленина,1.

«Долгое время территория представляла собой пустырь с зелеными насаждениями, который использовался жителями ближайших домов для выгула домашних животных», - отмечает пресс-центр мэрии.

Проект благоустройства подготовило ООО «Разнострой». Согласно документу, здесь предполагается высадить липы и черемуху, уложить газон, обустроить тротуар и т. д. Онлайн-обсуждение продлится до 30 апреля.

Фото: сайт «Зеленый Новосибирск»

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