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Перенесли начало пожароопасного периода на севере Новосибирской области

Главная Общество
Новосибирск
16:14 20 Апреля 2020
пожары, срок, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Пожароопасный период на севере Новосибирской области стартовал 20 апреля. Решение властей касается Северного и Кыштовского районов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сроки начала пожароопасного сезона обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве региона. Поводом к этому стал рост количества лесных пожаров на прошлой неделе.

«Начало пожароопасного сезона нас очень сильно беспокоит. Снежный покров сошел быстрее, почва подсохла, и начались поджоги земель сельхозназначения», – заявил на совещании новосибирский губернатор Андрей Травников.

Как отмечает сайт правительства региона со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Андрея Даниленко, объявление пожароопасного сезона в северных районах области первоначально было намечено на 22 апреля. Однако обстановка потребовала переноса сроков.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области

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