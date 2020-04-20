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Новосибирские власти решили выяснить причину роста числа детей в детсадах

Главная Общество
Новосибирск
14:15 20 Апреля 2020
детсад, совещание, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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Руководителей Новосибирской области удивил рост посещаемости детских садов  при режиме ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением COVID-19. Разобраться в ситуации губернатор Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска и министерству образования региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным областных властей, рост посещаемости с сегодняшнего дня составил 10%. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании.

«Поскольку власти не принимали дополнительных решений о возобновлении работы новых отраслей в конце прошлой недели, причиной такого роста могут стать нарушения отдельных представителей бизнеса», - приводит мнение губернатора Андрея Травникова ТАСС.

По данным мэра Новосибирска Анатолия Локтя, на которые ссылается информагентство, в детсадах города сегодня работает 662 дежурные группы, что на 42 группы больше, чем 17 апреля. Число детей, которых приводят в детсады, 20 апреля выросло на 685.

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирской области режим самоизоляции действует с 30 апреля. Строительным компаниям и промышленным предприятиям разрешили работать с 6 апреля, парикмахерским и салонам красоты, а также химчисткам, ремонтным мастерским и предприятиям сферы АПК - с 11 апреля.

Фото: pixabay.com

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