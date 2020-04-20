На карте заражения COVID-19 в Новосибирской области два новых района

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число таких случаев в регионе достигло 132, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В числе 24 новых пациентов 22 взрослых и два ребенка. По данным оперативного областного штаба, двое больных выезжали за пределы Новосибирской области – в Москву и Сочи. 17 человек – из близкого круга контактов уже выявленных пациентов. Но пятеро никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

В оперативном штабе отметили, что выросло и число муниципалитетов, где зарегистрированы больные с COVID-19. Теперь в этом перечне также Коченевский и Черепановский районы.

За все время эпидемии коронавирусной инфекции в Новосибирской области 16 человек выздоровело, трое скончалось.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области