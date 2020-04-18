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В Новосибирской области за сутки выявлено 10 случаев заражения COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
12:03 18 Апреля 2020
вирус, штаб, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области за сутки выросло на 10. Среди инфицированных один ребенок, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Два человека выезжали за пределы региона: в Москву и Санкт-Петербург. Четыре случая – контакты с уже выявленными пациентами. Четверо никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали», - уточнили в областном оперативном штабе.  

По данным региональных властей, общее количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 86. 16 человек выздоровело, двое скончались.

Помимо Новосибирска заболевание COVID-19 выявлено в городе Бердске, рабочем поселке Кольцово, а также в Новосибирском, Убинском и Карасукском районах.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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