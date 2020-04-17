В новосибирском вузе собрали истребитель

Инженеры лаборатории реставрации раритетных самолетов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) и сотрудники фирмы «Авиареставрация» отреставрировали самолет Ла-5. Один из самых массовых истребителей Второй мировой войны на 80% состоял из дерева. Фюзеляж новосибирского экземпляра выклеен из березового шпона. Восстановленный истребитель передадут музею военной техники, расположенному в городе Верхняя Пышма Свердловского области.

Фото: пресс-служба Новосибирского государственного технического университета НЭТИ