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В новосибирском вузе собрали истребитель

Главная Общество
Новосибирск
16:17 17 Апреля 2020
самолет, реставрация, университет
Автор: Sibnovosti.ru
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Инженеры лаборатории реставрации раритетных самолетов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) и сотрудники фирмы «Авиареставрация» отреставрировали самолет Ла-5. Один из самых массовых истребителей Второй мировой войны на 80% состоял из дерева. Фюзеляж новосибирского экземпляра выклеен из березового шпона. Восстановленный истребитель передадут музею военной техники, расположенному в городе Верхняя Пышма Свердловского области.

Фото: пресс-служба Новосибирского государственного технического университета НЭТИ

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