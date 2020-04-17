Воздух в Новосибирске прогреется до летней температуры

В Новосибирске ожидается резкое потепление. Температура воздуха прогреется до плюс 20 градусов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Потепление начнется завтра и продлится до 21 апреля. В связи с этим городские власти предупредили новосибирцев об угрозе возникновения пожаров из-за пала сухой травы и сжигания мусора.

Кроме того, мэр Анатолий Локоть обратился сегодня к горожанам с просьбой не пользоваться электропоездами и автобусами для поездки на дачу.

«Приближаются выходные и праздничные дни, и многим захочется выбраться на природу, на свой дачный участок. Но поездка в транспорте из-за высокой концентрации пассажиров повышает угрозу заражения. Для вашей собственной безопасности, для защиты здоровья ваших пожилых родственников я прошу в этот опасный период не пользоваться общественным транспортом для посещения дачного участка», - сказал он.

Напомним, режим самоизоляции действует в Новосибирской области до 30 апреля.