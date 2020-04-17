17 апреля
Новосибирск
погода +17 °C
74.71
 
€ 81.28
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Воздух в Новосибирске прогреется до летней температуры

Главная Общество
Новосибирск
15:41 17 Апреля 2020
тепло, мэр, обращение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирске ожидается резкое потепление. Температура воздуха прогреется до плюс 20 градусов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Потепление начнется завтра и продлится до 21 апреля. В связи с этим городские власти предупредили новосибирцев об угрозе возникновения пожаров из-за пала сухой травы и сжигания мусора.

Кроме того, мэр Анатолий Локоть обратился сегодня к горожанам с просьбой не пользоваться электропоездами и автобусами для поездки на дачу.

«Приближаются выходные и праздничные дни, и многим захочется выбраться на природу, на свой дачный участок. Но поездка в транспорте из-за высокой концентрации пассажиров повышает угрозу заражения. Для вашей собственной безопасности, для защиты здоровья ваших пожилых родственников я прошу в этот опасный период не пользоваться общественным транспортом для посещения дачного участка», - сказал он.

Напомним, режим самоизоляции действует в Новосибирской области до 30 апреля.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В новосибирском вузе собрали истребитель

В новосибирском вузе собрали истребитель

17 Апреля 2020 г.
В НГТУ НЭТИ отреставрировали Ла-5
Новости Новосибирска: Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тыс человек

Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тыс человек

17 Апреля 2020 г.
Всего число зараженных по стране достигло 32007 человек.
Новости Новосибирска: Средний чек на покупки в магазинах в России вырос на треть и более

Средний чек на покупки в магазинах в России вырос на треть и более

17 Апреля 2020 г.
Средний чек на покупки в магазинах в России вырос в среднем на 26-41%
Новости Новосибирска: В Новосибирской области зарегистрировано еще 12 случаев COVID-19

В Новосибирской области зарегистрировано еще 12 случаев COVID-19

17 Апреля 2020 г.
Большинство новых пациентов не контактировали с ранее выявленными
Новости Новосибирска: COVID-19 добрался до Республики Алтай

COVID-19 добрался до Республики Алтай

17 Апреля 2020 г.
В России не осталось регионов без выявленных случаев заражения
Новости Новосибирска: Парад по случаю 75-летия Победы перенесен

Парад по случаю 75-летия Победы перенесен

16 Апреля 2020 г.
Новая дата проведения парада пока не определена.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирские школы сами выберут дату завершения учебного года

Новосибирские школы сами выберут дату завершения учебного года

16 Апреля 2020 г.
Минобразования региона разослало письмо в муниципалитеты
Новости Новосибирска: Польский капитан ушел из новосибирского «Локомотива»

Польский капитан ушел из новосибирского «Локомотива»

16 Апреля 2020 г.
В Сибири Фабиан Джизга отыграл два сезона
Новости Новосибирска: Метро Новосибирска возвращается к штатному режиму работы

Метро Новосибирска возвращается к штатному режиму работы

14 Апреля 2020 г.
Интервалы движения электропоездов сократят с 15 апреля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19