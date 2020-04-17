В Новосибирской области зарегистрировано еще 12 случаев COVID-19

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области выросло до 76. За последние сутки оно выросло на 12, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Очередные статистические данные о распространении коронавирусной инфекции представил областной оперативный штаб. Из его сообщения следует, что все больше больных из региона не выезжали и с ранее выявленными инфицированными не контактировали. За 16 апреля таких случаев семь. В одном случае пациент прилетел из Мурманска через Москву. В четырех имели место контакты с ранее выявленными пациентами.

За все время эпидемии двое зараженных скончалось. 16 человек были выписаны после выздоровления. Оперативный штаб отмечает, что в детской больнице №3 находятся 24 ребенка с подозрением на COVID-19.

По данным правительства Новосибирской области, с 20 апреля помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на эту инфекцию в стационарных условиях сможет оказывать городская клиническая больница №11 в Новосибирске.

Фото: сайт правительства Новосибирской области