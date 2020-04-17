COVID-19 добрался до Республики Алтай

В России не осталось регионов без зараженных COVID-19. Первый случай выявлен в Республике Алтай, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Коронавирусную инфекцию обнаружили у жительницы Онгудайского района. По данным официального портала Республики Алтай, к ней приезжали родственники из соседнего региона.

«Женщине 67 лет, сейчас уточняется вся информация, ведется работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование. Сама женщина изолирована, ее состояние удовлетворительное», - сказал в своем обращении к жителям региона его глава Олег Хорохордин.

Ранее в республике были предприняты меры по ограничению сообщения с другими регионами РФ. В частности, приостановлено авиасообщение с Москвой и Красноярском.

Фото: официальный сайт Республики Алтай