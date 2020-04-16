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Новосибирские школы сами выберут дату завершения учебного года

Главная Общество
Новосибирск
13:50 16 Апреля 2020
школы, экзамен, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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Школы Новосибирской области получили право самим определять дату завершения учебного года. Решение об этом приняло региональное министерство образования, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рекомендация содержится в письме министерства, разосланном руководителям муниципальных органов управления образованием.  

«Решение о формах организации образовательного процесса по реализации основных образовательных программ общего образования, сроках окончания учебного года образовательная организация принимает самостоятельно по согласованию с учредителем и министерством образования Новосибирской области», - подчеркнули в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее все новосибирские школы перевели на дистанционное обучение. С 13 апреля в регионе возобновилось очное обучение в 496 сельских школах.

Ранее сообщалось о том, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников девятых классов пройдет в этом году с 8 июня по 31 июля. Основной государственный экзамен по предметам по выбору в этом году проводиться не будет. При неудовлетворительных результатах ОГЭ и ГВЭ можно будет пересдать 4 сентября по русскому языку и 7 сентября по математике.

Фото: сайт министерства образования Новосибирской области

 

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