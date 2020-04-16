Новосибирские школы сами выберут дату завершения учебного года

Школы Новосибирской области получили право самим определять дату завершения учебного года. Решение об этом приняло региональное министерство образования, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рекомендация содержится в письме министерства, разосланном руководителям муниципальных органов управления образованием.

«Решение о формах организации образовательного процесса по реализации основных образовательных программ общего образования, сроках окончания учебного года образовательная организация принимает самостоятельно по согласованию с учредителем и министерством образования Новосибирской области», - подчеркнули в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее все новосибирские школы перевели на дистанционное обучение. С 13 апреля в регионе возобновилось очное обучение в 496 сельских школах.

Ранее сообщалось о том, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников девятых классов пройдет в этом году с 8 июня по 31 июля. Основной государственный экзамен по предметам по выбору в этом году проводиться не будет. При неудовлетворительных результатах ОГЭ и ГВЭ можно будет пересдать 4 сентября по русскому языку и 7 сентября по математике.

Фото: сайт министерства образования Новосибирской области