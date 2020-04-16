Снежная зима погубила 7,5 тыс. косуль в Новосибирской области

В минувшую зиму от голода в Новосибирской области погибло 7,5 тыс. косуль. Причиной падежа стал высокий снежный покров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Данные о гибели косуль привело Западно-Сибирского отделение Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства. Их опубликовал сайт Русского географического общества (РГО). В этом году толщина снежного покрова, например, на территории Кирзинского заказника составляла 2-2,5 м.

«Обычно из-за большого количества снега косуля не может добывать себе корм, она быстро слабеет, наступает крайняя степень истощения - кахексия, которая нередко вызывает массовую гибель этого биологического вида в природе», - говорится в сообщении РГО.

Как писали Sibnovosti.ru, из-за погодных условий этой зимы в феврале министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области объявило об акции «Спасем диких животных вместе». Новосибирцев попросили передать природоохранной инспекции сено и зерноотходы.

Фото: В. Ермолик/сайт ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Саяно-Шушенский»