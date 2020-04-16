На Вечном огне в Новосибирске заменят газовую горелку

В Новосибирске на Монументе Славы сегодня погасят Вечный огонь. Это необходимо для ремонта чаши и замены горелки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Чашу отправят на ремонт на завод «Сиблитмаш».

«Ее запаяют, отшлифуют и вернут на место без внесения изменений в геометрию. Также заменят газовую горелку», - рассказали о предстоящих работах в пресс-центре мэрии.

По данным городских властей, горелка конструктивно предназначена для работы на сжиженном газе, но в данный момент работает на природном газе. До 20 апреля в процессе реконструкции будет произведена замена существующей горелки на ветроустойчивую диффузионную, произведенную в Екатеринбурге.

Вечный огонь впервые был зажжен в Новосибирске в 1967 году. В прошлом году его пришлось потушить в ходе работ по благоустройству Монумента Славы.