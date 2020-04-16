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В Новосибирской области для посетителей закрывают храмы и кладбища

Главная Общество
Новосибирск
09:44 16 Апреля 2020
ограничения, губернатор, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области ужесточают меры самоизоляции. Новые правила введены при посещении храмов и кладбищ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дополнительные меры самоизоляции указаны в постановлении новосибирского губернатора Андрея Травникова от 16 апреля. Согласно документу, с 18 апреля предписано ограничить посещение гражданами мест захоронения, кроме случаев погребения умершего. Это касается населенных пунктов с числом жителей более 23 тыс.

С этого же дня вводятся ограничения на посещение культовых зданий. Доступ туда будет разрешен только священнослужителям и лицам, «присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий».

«Религиозным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 18 апреля 2020 … не допускать проведения массовых мероприятий, к которым относятся религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий с большим количеством людей», - говорится также в постановлении.

Напомним, что 19 апреля православные отмечают Пасху. Ранее новосибирский губернатор допускал посещение храмов в этот день.

«Никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет. Но, в то же время, учитывая сложившиеся обстоятельства, мы напоминаем вам об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно при большом количестве народа. Если же вы, несмотря на все наши предупреждения, имеете желание посетить храмы, то это необходимо сделать с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических норм», - говорилось в его совместном с митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом обращении от 10 апреля.

Кроме того, с 19 апреля в Новосибирской области приостанавливается деятельность рынков продовольственных и промышленных товаров.

Фото: сайт Вознесенского кафедрального собора Новосибирской епархии Русской православной церкви

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