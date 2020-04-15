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Городская клиническая больница №11 в Новосибирске станет сортировочным центром

Главная Общество
Новосибирск
18:04 15 Апреля 2020
вирус, больница, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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ГБУЗ «Городская клиническая больница №11» в Новосибирске станет сортировочным центром для диагностики больных с подозрением на коронавирус. Решение об этом приняли областные власти, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Об изменениях в маршрутизации больных объявил сегодня министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«11-я больница станет сортировочным центром, где будет диагностироваться наличие заболевания у пациентов – коронавирус, пневмония – и приниматься решение о дальнейшей маршрутизации», - процитировал министра сайт правительства региона. 

По данным областного оперативного штаба, за последние сутки к сегодняшнему утру в регионе было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Их общее число достигло 53. 14 человек к настоящему времени уже выписалось. Пациенты с подозрением на COVID-19 проходят лечение в инфекционной больнице №1 и в детской больнице №3.

Городская клиническая больница №11 находится на ул. Танкистов. По данным учреждения, ежегодно стационарную помощь здесь получает около 26 тыс. пациентов.

Фото: yandex.ru

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