Путин предложил освободить от НДФЛ допвыплаты медикам

Президент России Владимир Путин предложил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Об этом он заявил в среду во вступительном слове перед совещанием с членами правительства.

«Мною были названы соответствующие цифры на дополнительные выплаты за работу с коронавирусом для врачей и медицинского персонала», - напомнил глава государства, отметив, что необходимо сделать так, «чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми».

Также Путин предложил прямую финансовую помощь бизнесу из наиболее пострадавших отраслей. Помощь составит 12 ты. 130 руб. на одного сотрудника в месяц.

«Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», - отметил глава государства - сказал Путин.