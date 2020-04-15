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Регионы РФ получат более 30 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Главная Общество
Новосибирск
17:16 15 Апреля 2020
вирус, медицина, регионы, россия, помощь
Автор: Sibnovosti.ru
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Российские регионы дополнительно получат более 30 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Всего COVID-19 зафиксирован в 84 регионах РФ из 85.

«Более половины коек в регионах нужно дополнительно оснастить необходимым оборудованием. В некоторых стационарах потребуется установить мобильные кислородные станции, которые используются в том числе для проведения реанимационных мероприятий. Также нужно оснастить эти койки аппаратами ИВЛ», - сказал глава кабинета министров заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, всего число зараженных по стране достигло 24490 человек. Число жертв COVID-19 достигло 198, выздоровели 1986 человек.

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