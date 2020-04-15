В новосибирском вузе восстановили деревянный истребитель Ла-5

В Новосибирске завершается реставрация самолета Ла-5. Работы ведут инженеры лаборатории реставрации раритетных самолетов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) и сотрудники фирмы «Авиареставрация», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Работа над восстановлением самолета заняла 16 месяцев. Один из самых массовых истребителей Второй мировой войны на 80% состоял из дерева. Фюзеляж новосибирского экземпляра выклеен из березового шпона.

«Когда меня спрашивают, где мы нашли этот самолет, я отвечаю - в Маслянинском лесхозе», - приводит сайт НГТУ НЭТИ слова руководителя работ, профессора кафедры прочности летательных аппаратов вуза Владимира Бернса.

Восстановленный истребитель передадут музею военной техники, расположенному в городе Верхняя Пышма Свердловского области.

В августе прошлого года НГТУ НЭТИ сообщал о том, что специалисты университета попробуют восстановить до летного состояния советский бомбардировщик Ту-2. Всего вуз получил два таких воздушных судна.

Фото: пресс-служба Новосибирского государственного технического университета НЭТИ