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Обезьяны Новосибирского зоопарка заскучали без посетителей

Главная Общество
Новосибирск
13:40 15 Апреля 2020
зоопарк, директор, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский зоопарк усилил меры для защиты человекообразных обезьян от коронавирусной инфекции. Они также подвержены этому заболеванию, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«За ними закреплены конкретные сотрудники, которые не передвигаются между павильонами и не контактируют с другими сотрудниками. На каждый вольер закреплен свой человек, который проходит все меры», - рассказал сегодня директор МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило» Андрей Шило (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

Он добавил, что шимпанзе, орангутаны и гиббоны больше других животных переживают из-за отсутствия посетителей в закрытом зоопарке – «скучают по вниманию, которое им всегда уделяют».

Новосибирский зоопарк был закрыт для посетителей с 28 марта. Как писали Sibnovosti.ru, областные власти решили выделить предприятию 27 млн руб. в качестве финансовой помощи.

Фото: МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило»

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