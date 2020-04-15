Обезьяны Новосибирского зоопарка заскучали без посетителей

Новосибирский зоопарк усилил меры для защиты человекообразных обезьян от коронавирусной инфекции. Они также подвержены этому заболеванию, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«За ними закреплены конкретные сотрудники, которые не передвигаются между павильонами и не контактируют с другими сотрудниками. На каждый вольер закреплен свой человек, который проходит все меры», - рассказал сегодня директор МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило» Андрей Шило (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

Он добавил, что шимпанзе, орангутаны и гиббоны больше других животных переживают из-за отсутствия посетителей в закрытом зоопарке – «скучают по вниманию, которое им всегда уделяют».

Новосибирский зоопарк был закрыт для посетителей с 28 марта. Как писали Sibnovosti.ru, областные власти решили выделить предприятию 27 млн руб. в качестве финансовой помощи.

Фото: МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило»