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В Новосибирской области скончался пациент с COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
09:09 15 Апреля 2020
вирус, пациент, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Первой жертвой новой коронавирусной инфекции в Новосибирской области стал 68-летний мужчина. Всего в регионе зарегистрировано 46 случаев заражения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пневмония у пациента развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца).

«Заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Мужчину сразу поместили в отделение реанимации, 8 апреля, с учетом ухудшения состояния, перевели на ИВЛ», - рассказали о течении болезни в областном оперативном штабе.   

Ранее случаи смерти больных с диагнозом COVID-19 в восточной части России были зарегистрированы в Иркутской области, Республике Бурятия.  

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 1,4 тыс. 12 зараженных коронавирусом пациентов в регионе выздоровели и были выписаны.

Фото: pixabay.com

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