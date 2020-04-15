В Новосибирской области скончался пациент с COVID-19

Первой жертвой новой коронавирусной инфекции в Новосибирской области стал 68-летний мужчина. Всего в регионе зарегистрировано 46 случаев заражения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пневмония у пациента развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца).

«Заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Мужчину сразу поместили в отделение реанимации, 8 апреля, с учетом ухудшения состояния, перевели на ИВЛ», - рассказали о течении болезни в областном оперативном штабе.

Ранее случаи смерти больных с диагнозом COVID-19 в восточной части России были зарегистрированы в Иркутской области, Республике Бурятия.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 1,4 тыс. 12 зараженных коронавирусом пациентов в регионе выздоровели и были выписаны.

Фото: pixabay.com