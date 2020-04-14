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В России прогнозируют рост числа разводов после самоизоляции

Главная Общество
Новосибирск
15:02 14 Апреля 2020
россия, развод, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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По мнению доктора экономических наук, профессора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александра Исаева, в России может увеличиться количество разводов после длительного периода самоизоляции. Его мнение приводит РИА Новости.

По словам Исаева, в самоизоляции всплывают негативные моменты, на которые муж и жена раньше не обращали внимание. «И тут надо не разводиться сразу, а какое-то время просто пожить врозь - надо отойти, потому что сама ситуация вызывает негативные ассоциации», - сказал эксперт.

В России действует режим самоизоляции с 30 марта по 30 апреля.

Фото yandex.ru

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