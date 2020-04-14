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Метро Новосибирска возвращается к штатному режиму работы

Главная Общество
Новосибирск
13:00 14 Апреля 2020
вирус, метро, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский метрополитен завтра вернется к штатному режиму работы. Ранее интенсивность движения поездов была уменьшена из-за снижения пассажиропотока, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным МУП «Новосибирский метрополитен», с 15 апреля интервал движения поездов в утренние и вечерние «часы пик» составит 3-3,5 минуты, а в межпиковое время – 5 минут. Другое ранее введенное ограничение остается – метрополитен по-прежнему и до конца апреля будет работать до 22:00, а не до 00:00, как в «докоронавирусное время».

Ограничения были введены с 6 апреля. Но с 13 апреля в Новосибирской области была разрешена работа предприятий целого ряда отраслей. По оценке городских властей, пик падения пассажиропотока пришелся на первую неделю самоизоляции - с 280 тыс. до 28 тыс. пассажиров в сутки. На прошлой неделе из-за смягчения ограничений число пассажиров увеличилось до 70 тыс. в сутки.

«Возвращение к штатному режиму связано с возобновлением деятельности организаций и предприятий города, в отношении которых предусмотрена такая возможность, в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области, а также в рамках мероприятий противодействия распространения коронавирусной инфекции», - пояснил пресс-центр мэрии.

13 апреля, по данным новосибирского областного штаба, в регионе не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения COVID-19.

Фото: сайт МУП «Новосибирский метрополитен»

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