Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусов в России

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания по вопросу распространения коронавируса заявил, что ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону.

«Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни», - отметил глава государства.

По его словам, к территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города миллионники.

При этом Путин подчеркнул, что ближайшие недели станут определяющими.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксированы 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, сообщили в оперативном штабе.

Число жертв COVID-19 достигло 148, выздоровели 1470 человек.

Всего число зараженных по стране достигло 18328 человек.