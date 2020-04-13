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Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусов в России

Главная Общество
Новосибирск
22:24 13 Апреля 2020
россия, президент, путин, совещание, вирус, ситуация
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания по вопросу распространения коронавируса заявил, что ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону.

«Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни», - отметил глава государства.

По его словам, к территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города миллионники.

При этом Путин подчеркнул, что ближайшие недели станут определяющими.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксированы 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, сообщили в оперативном штабе.

Число жертв COVID-19 достигло 148, выздоровели 1470 человек.

Всего число зараженных по стране достигло 18328 человек.

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