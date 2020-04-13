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S7 доставит сибиряков из Таиланда в Новосибирск и Иркутск

Главная Общество
Новосибирск
16:14 13 Апреля 2020
рейсы, таиланд, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиакомпания S7 вывезет в Сибирь еще две партии россиян из Таиланда. Рейсы назначены на 14 апреля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

График рейсов опубликован на сайте посольства РФ в Таиланде. Указывается, что самолет из Бангкока в Новосибирск вылетит в 11:25. Рейс из столицы Таиланда в Иркутск запланирован на 17:00.

«Под каждый рейс посольством подготовлено специальное письмо, которое нужно распечатать (наиболее предпочтительный вариант), вписать свои имя и фамилию, а также номер заграничного паспорта, либо загрузить на ваше мобильное устройство, и при необходимости предъявлять властям по ходу вашего следования…», - говорится в объявлении на сайте посольства.

Как писали Sibnovosti.ru, сегодня в Красноярск уже прибыл рейс из Таиланда. «Уральские авиалинии» доставили на родину 212 человек.

Напомним, 1 апреля в Новосибирск прибыл рейс из Бангкока, которым на родину вернулось 190 отдыхавших в Таиланде туристов. Из аэропорта их направили в оздоровительные центры «Обские зори» и «Лунный камень» на 14-дневный карантин.

Фото: сайт бангкокского аэропорта Суварнабхуми

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