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Сельских школьников Новосибирской области пустили за парты

Главная Общество
Новосибирск
14:56 13 Апреля 2020
школы, обучение, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская область стала одним из первых регионов России, где возобновились очные занятия в школах. Правда, пока только в сельских, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Очные занятия возобновились в 496 сельских школах. Об этом было объявлено сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.

«Это, в основном, малокомплектные школы, где есть возможность выстроить образовательный процесс с соблюдением необходимой дистанции между учениками и выполнением других необходимых норм», – заявил на совещании министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В других школах области реализуются различные модели дистанционного обучения. В других сибирских регионах очное обучение пока не возобновлено.

Фото: pixabay.com

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